"Estamos determinados em assegurar o envio de cereais e de fertilizantes para os países menos desenvolvidos", disse Putin ao seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante um encontro no Cazaquistão, à margem de uma cimeira regional, segundo uma nota divulgada pelo Kremlin (Presidência russa).

Putin saudou o facto de Rússia e Turquia estarem "em sintonia" sobre várias matérias, nomeadamente no campo da energia e da alimentação, comprometendo-se a reforçar o acordo de Istambul, assinado em julho sob o patrocínio da ONU, para assegurar a venda de cereais ucranianos e russos, cujo transporte estava condicionado por causa da guerra na Ucrânia, desencadeada por uma ofensiva militar russa no final de fevereiro.

O líder russo - que se congratulou com o facto de a Turquia estar interessada em tornar-se um centro de distribuição de gás russo para a Europa -- reconheceu que os projetos comuns entre os dois países poderão não ser do agrado do Ocidente.

"A Rússia e a Turquia estão juntos. Tenho a certeza de que os nossos passos em comum vão criar preocupações em alguns círculos e em alguns países, mas nós estamos totalmente determinados", assegurou Putin, de acordo com o relato da conversa entre os dois chefes de Estado divulgado pelo Kremlin.

Putin disse ainda que os ministros da Agricultura e da Energia de Moscovo e Ancara estão já em negociações para fazer avançar os protocolos de distribuição de gás à Europa e de venda de cereais e fertilizantes russos para os países menos desenvolvidos.

RJP // SCA

Lusa/Fim