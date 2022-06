A acusação foi feita numa entrevista à televisão pública da Sérvia, RTRS, dias antes de uma deslocação oficial a este país, um dos poucos da Europa que não aderiu às sanções contra a Rússia.

No entender de Lavrov, o Ocidente quer proibir aos povos da Bósnia-Herzegovina "a sua própria cultura, a sua tradição e o seu legado".

O chefe da diplomacia russa voltou a dizer que a Rússia não reconhece legitimidade ao alto representante internacional para a Bósnia-Herzegovina, o alemão Christian Schmidt.

"O Ocidente quer converter a Bósnia-Herzegovina numa base para o alargamento da NATO aos Balcãs", disse.

Na segunda e na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia visitará a Sérvia, onde se reunirá com o Presidente desse país, com o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, com o chefe da Assembleia Nacional e com o patriarca da Sérvia, indicou na sexta-feira, em conferência de imprensa, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

SS (PCR) // MLS

Lusa/Fim