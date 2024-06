Rússia aberta ao diálogo com EUA se incluir envolvimento no conflito na Ucrânia

A Rússia está aberta ao diálogo com os Estados Unidos, mas as conversações devem abranger "todas as questões importantes", incluindo o envolvimento de Washington na guerra na Ucrânia, disse hoje o porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitri Peskov.