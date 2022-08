De acordo com uma informação divulgada hoje por aquele instituto público, os trabalhos arrancaram na segunda-feira e envolvem a construção das partes dos muros em falta no espaço bem como dos degraus à semelhança dos existentes no que resta do templo, que segundo o IPC é uma das mais antigas igrejas de Cabo Verde, tendo sido construída entre 1466 e 1470, após a chegada dos primeiros colonos, em 1462.

Os trabalhos naquelas ruínas, no município de Ribeira Grande de Santiago (Cidade Velha), envolvem igualmente o calcetamento de todo o piso em redor das ruínas, a instalação de um corrimão em pilaretes de madeira, bancos, lixeiras, escadas em madeira mogno e estruturas metálicas, bem como a execução, ligação e montagem de toda a instalação e rede elétrica, incluindo os candeeiros, das sinaléticas e dos painéis informativos.

Trata-se de um projeto que segundo o IPC é cofinanciado pelo Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, em 15.000 euros.

"A musealização das ruínas da ermida dará uma nova abordagem na gestão da Cidade Velha Património Mundial, seguindo as recomendações da UNESCO, segundo a qual é desejável um melhor equilíbrio entre a conservação do património histórico e o desenvolvimento urbano, valorização do espaço natural e ambiental, com vista a contribuir para melhorar a qualidade de vida e sentido de pertença dos residentes e visitantes", explica a informação do IPC.

Desde 2009 que o centro da Cidade Velha está classificado como património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), sendo o principal ponto de visita turística na ilha de Santiago.

O IPC acrescenta que o projeto de musealização das ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição permitirá a conservação dos vestígios localmente: "Permitindo assim uma compreensão fidedigna da história e do sítio arqueológico na sua íntegra, bem como inovar as infraestruturas culturais do sítio histórico, gerar empregos através de espaços de qualidade como um produto turístico de excelência".

PVJ // VM

Lusa/Fim