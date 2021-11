"Tenho o prazer e a elevada honra de vos anunciar que, depois de profunda reflexão e ponderação, decidi abraçar o desafio de me candidatar ao importante cargo de presidente do nosso grandioso Partido", anunciou Rui Semedo.

O político, antigo ministro, líder parlamentar e deputado da nação, era um dos vice-presidentes e lidera interinamente o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) desde a demissão de Janira Hopffer Almada, após derrota nas eleições legislativas de 18 de abril, nas quais o Movimento para a Democracia (MpD, no Governo) renovou a maioria absoluta.

Com a candidatura, Semedo disse que quer "servir" o partido e dar a sua "modesta contribuição" para o engrandecimento e o reforço da intervenção do PAICV no xadrez político nacional.

"Estou consciente dos desafios que me esperam nesta caminhada, mas estou também confiante de que, com o capital de experiência acumulado - e caldeado - ao longo de décadas de combate político ao serviço do Partido e de Cabo Verde, conseguirei enfrentar as dificuldades, mobilizando todas as minhas energias e capacidades e contando com o suporte dos nossos generosos militantes, simpatizantes e amigos do PAICV no exercício de tão elevado cargo", afirmou.

O candidato disse que se inspira nas figuras de Amílcar Cabral, fundador do então Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Aristides Pereira e Pedro Pires.

Reconhecendo os "enormes desafios" que esta decisão encerra, garantiu estar "disponível" para continuar a caminhada do partido.

"Sei, e disso tenho certeza, que só juntos podemos conseguir tornar o nosso Partido ainda maior", perspetivou, sublinhando ainda a "referência moral e inspiradora" de José Maria Neves, antigo primeiro-ministro, antigo presidente do partido e agora Presidente da República, mas também de Aristides Lima e Janira Hopffer Almada.

"Com a inspiração de todos os que já fizeram este percurso, com aproveitamento de todas as experiências de todos os dirigentes do passado, do presente e até do futuro, com a participação e a entrega de todos os militantes, simpatizantes e amigos, vamos conseguir, todos juntos, preservar este grande património que é o PAICV e com ele enfrentar e vencer todos os desafios", apontou.

O PAICV realiza eleições diretas em 19 de dezembro. As propostas de candidaturas podem ser entregues até 05 de dezembro e a confirmação acontece dois dias depois, anunciou na quarta-feira a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização (CNJF) do partido.

As candidaturas deverão fazer chegar a sua proposta e Moção de Orientação Política Nacional, acompanhada de um mínimo de 300 assinaturas que abranjam dois terços dos setores do partido.

Depois das eleições, o maior partido da oposição cabo-verdiana vai realizar o seu Congresso Nacional entre 28 e 30 de janeiro de 2022.

RIPE // JH

Lusa/Fim