"Eu creio que há duas maneiras de perder eleições: uma é com dignidade, falando verdade e defendendo as suas ideias, e depois aceitando o escrutínio democrático dos portugueses. Outra é fazer como os náufragos e agarrar-se à mentira para tentar sobreviver. Isso é o que faz Pedro Nuno Santos", acusou Rui Rocha em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal.

O líder da IL reagia às declarações do secretário-geral do PS que, este sábado, comparou o caminho que a AD quer trilhar na saúde, "com a companhia" da Iniciativa Liberal, com o dos Estados Unidos da América, que afirmou ter piores resultados do que Portugal.

Rui Rocha disse ser "completamente falso que o modelo que a IL propõe tem alguma coisa a ver com os modelos americanos".

"Está escrito no nosso programa, defendemos há mais de cinco anos esta visão: o que nós queremos para Portugal é o que de melhor se faz na Europa, na Alemanha e na Holanda. Portanto, países avançados, que têm bons cuidados de saúde para as suas populações", disse.

Em contraponto, o líder da IL disse que é importante analisar o que o PS e Pedro Nuno Santos "fizeram na saúde durante mais de oito anos de governação".

"Pedro Nuno Santos foi responsável por acabar com modelos que funcionam, como as parcerias público-privadas, que estavam validadas pelo Tribunal de Contas e diziam que eram bons para as populações, para o Estado português, para os profissionais de saúde", criticou.

Rui Rocha considerou ainda ser da responsabilidade de Pedro Nuno Santos e do PS haver "mais de um milhão e 500 mil portugueses sem médico de família", "listas de espera para consultas e cirurgias" e "urgências fechadas por todo o país".

"Portanto, não vale a pena Pedro Nuno Santos vir com versões deturpadas das propostas da IL. O que se tem de perguntar a Pedro Nuno Santos é se assume ou não a responsabilidade daquilo que de mal fez ao SNS em Portugal", desafiou.

