Através de uma nota enviada à Lusa, o PSD indica que o líder "encontra-se neste momento em isolamento profilático, depois de ter tido um contacto de risco no agregado familiar" com uma pessoa com covid-19.

"De acordo com as normas da DGS, Rui Rio estará em confinamento até ao final da próxima semana", acrescenta.

Fonte oficial disse à Lusa que Rui Rio está sem sintomas e também já foi vacinado com a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

