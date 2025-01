O CDS assinala esta tarde, no Palácio de Cristal do Porto, o 50.º aniversário do primeiro congresso do partido em 1975, durante o qual os fundadores foram cercados, ameaçados e sequestrados por forças da extrema-esquerda, no Palácio de Cristal, na noite de 25 para 26 de janeiro de 1975.

Num auditório com cerca de 700 pessoas, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explicou que a sua presença hoje na cerimónia do CDS seria para homenagear o CDS e pedir desculpa, em nome da cidade do Porto, que lidera, pelo que aconteceu há precisamente 50 anos.

"Aquilo que aconteceu há 50 anos foi uma verdadeira vergonha e algumas pessoas que estiveram lá fora continuam a gabar-se do que fizeram. Cinquenta anos depois, e em nome da cidade do Porto, desculpem", declarou, arrancando aplausos dos apoiantes do CDS.

O encontro inclui ainda intervenções do antigo presidente do CDS-PP Ribeiro e Castro e uma mensagem do antigo líder Paulo Portas, bem como mensagens de responsáveis de instâncias europeias, nomeadamente do Partido Popular Europeu (PPE).

O encerramento está a cargo do presidente do partido, Nuno Melo.

