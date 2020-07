"A nivel da evolução do PIB, o Fundo Monetário Internacional (FMI) espera já uma recessão de 4%, enquanto o Governo inscreveu 3,6% no orçamento, mas vivemos tempos muito incertos e os riscos de novos cortes em baixa às previsões económicas ainda são bastante significativos", disse Tiago Dionísio.

Em entrevista à Lusa para comentar a nova proposta de orçamento aprovada esta semana em Luanda, o economista-chefe da consultora Eaglestone acrescentou que, por outro lado, "a previsão de 33 dólares por barril pode ser algo conservadora tendo em conta a evolução do preço do petróleo no primeiro semestre", tendo o barril de Brent fechado a sessão de quinta-feira a valer mais de 43 dólares.