Em resposta a perguntas dos jornalistas, durante um percurso a pé no centro de Beja, que durou cerca de uma hora e meia, Rui Rio voltou a acusar António Costa de deturpar as propostas do PSD e usou a expressão "faltar à verdade", acrescentando que se continuar assim acabará a ter de "dizer que ele mente".

"Acho que o doutor António Costa está efetivamente na iminência de perder as eleições. E acho que ele, por aquilo que fez na política ao longo de toda a sua vida, que tem uma carreira política muito longa, podia perdê-las com dignidade", sugeriu, em seguida.

O presidente do PSD reforçou esta mensagem: "Espero que ele aproveite os últimos dias para, no caso de as perder, que é bem provável, que perca com dignidade. Não ande agora aqui a amedrontar as pessoas, a dizer que eu disse isto quando eu não disse, a dizer que eu menti aqui quando não menti. É isto que é lamentável".

Segundo Rui Rio, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro tem contribuído para que a campanha para as legislativas de domingo "esteja a baixar um bocado de nível".

"Eu procurei até dar um certo tom de humor, aqui, acolá. Eu acho que é importante, temos de andar bem dispostos, não vale a pena andarmos aqui todos à pancada uns aos outros. Lutamos com ideias, mas podemos andar bem dispostos. Portanto, era a última coisa que eu queria, sinceramente, é que a campanha acabasse dessa forma", declarou.

IEL // JPS

Lusa/Fim