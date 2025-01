De acordo com a Riotur, agência de turismo da cidade do Rio de Janeiro, o plano operacional para o Carnaval de Rua 2025 prevê, até o momento, 482 desfiles de 'blocos' de rua na cidade durante 37 dias.

Embora o Carnaval só comece oficialmente na sexta-feira, 28 de fevereiro, quando o Rei Momo recebe as chaves da cidade, estendendo-se por seis dias, até a quarta-feira de cinzas, 05 de março, os 'blocos' de rua receberam autorização para desfilar de 01 de fevereiro até 09 de março.

Na rua Marques de Sapucaí, local que serve de palco aos desfiles das escolas de samba, as atividades começaram já no último sábado.

De acordo com informações divulgadas pela Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), cerca de 40 mil pessoas estiveram no Sambódromo para acompanhar de perto a abertura da temporada de ensaios técnicos, que reuniu integrantes das escolas de samba Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente.

Este ano os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontecem entre o domingo e a terça-feira de Carnaval.

A folia nas ruas terá a apresentação de nove 'megablocos', como são chamadas as sociedades ou grupos que reúnem mais de 100 mil pessoas, das quais se destacam o Cordão da Bola Preta, Bloco da Anitta, Bloco da Favorita e o Monobloco.

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que o Centro de Operações da cidade contará com 3.800 câmaras e cinco drones para acompanhar e mostrar as atividades.

As autoridades locais também destacaram que haverá 34 mil casas de banho químicas posicionados por onde passarão os blocos de rua, sendo 10% destas preparadas para pessoas com deficiência.

Os turistas e os moradores da cidade do Rio de Janeiro têm também disponível uma aplicação através da qual podem obter informações sobre ocorrências, bloqueios de trânsito, previsão do tempo e interdições.

Além disso, a Riotur lançou a aplicação Blocos do Rio 2025, que ajuda os foliões a localizarem os blocos por geolocalização e oferece informações sobre cada um deles por ordem cronológica.

