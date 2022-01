Em declarações à comunicação social, em Leiria, Rui Rio foi questionado sobre a mensagem que publicou hoje na rede social Twitter acusando o PS de fazer "uma campanha negra, deturpando as propostas do PSD", e respondeu: "Não é uma declaração minha de hoje, tem sido uma declaração minha de há uns dias".

O presidente do PSD voltou a queixar-se de que o PS e o seu secretário-geral, António Costa, têm estado sistematicamente a "denegrir e deturpar" as propostas do PSD sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o salário mínimo nacional e o relacionamento com o Chega, com o objetivo de "enganar as pessoas".

"Eu lembro-me das eleições de 1980, eu ainda era jovem, e o PS, que liderava uma coligação que era a FRS, seguiu justamente esse caminho: difamação atrás de difamação atrás de difamação, na altura do PSD e da AD lideradas pelo doutor Sá Carneiro. Bom, levaram uma banhada", referiu.

A AD (PSD/CDS/PPM) venceu com maioria absoluta essas eleições legislativas de 1980, com perto de 47% dos votos, conseguindo 134 dos 250 lugares na Assembleia da República, enquanto a FRS teve 26,65% e elegeu 71 deputados.

"Eu não sei se aqui não vão perder por causa disso, mas eu acho que eles não conseguem enganar completamente o eleitorado, pelo menos as pessoas mais inteligentes do eleitorado não são enganadas com isto de certeza, só aqueles mais distraídos é que se deixam enganar por uma coisa destas. E eu lamento", acrescentou Rui Rio.

