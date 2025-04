Esta operação foi levada a cabo pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo, do concelho de Oeiras, com o apoio dos elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que conseguiram desta forma também retirar do interior do automóvel o corpo do ocupante.

"O óbito será declarado no local pela Delegada de Saúde e o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa pelos elementos dos bombeiros", indica uma nota da AMN.

A vítima já tinha sido detetada pelos mergulhadores, sem vida, cerca das 11:40, dentro do veículo, mas, como explicou à agência Lusa o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, Sérgio Duarte, encontrava-se "muito encarcerada".

Numa primeira informação, Sérgio Duarte disse à Lusa que o carro se encontrava "junto às rochas, a cerca de cinco/dez metros da costa".

O responsável adiantou que as autoridades encontraram uma mochila, e que segundo os documentos encontrados na carteira "trata-se de um homem de 31 anos", que alegadamente conduzia a viatura.

Um veículo ligeiro caiu hoje ao rio Tejo na Avenida Marginal, em Caxias, Oeiras, tendo o alerta para este acidente, ocorrido na chamada curva do Mónaco, sido dado às 07:30, segundo indicou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

