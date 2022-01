"Foi resgatado, durante a manhã de hoje, um grupo de 17 mergulhadores que se encontravam em duas balsas, após a embarcação marítimo-turística de apoio à atividade do mergulho onde seguiam ter naufragado ao largo do Cabo Espichel, em Sesimbra", lê-se no comunicado da Marinha.

De acordo com a nota publicada na página oficial da Marinha, o alerta chegou ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) pelas 11:15 "a informar que uma embarcação se encontrava a ir ao fundo com 17 pessoas a bordo", pelo que "foi de imediato ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sesimbra".

"Os 17 mergulhadores foram resgatados por uma embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades, tendo os elementos da Estação Salva-vidas efetuado o transporte das mesmas para o porto de Sesimbra. Por se encontrarem bem fisicamente, não foi necessário prestar assistência médica às vítimas", lê-se no comunicado.

Segundo a informação disponibilizada pela Marinha, "a embarcação onde seguiam os mergulhadores acabou por afundar, estando ainda por apurar causas que possam ter provocado o naufrágio", tendo sido "elaborado um aviso à navegação".

