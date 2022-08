O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam, às 15:06, o alerta para a situação de pré-afogamento da menina na barragem.

A criança, considerada ferida grave, foi transportada pelos bombeiros para o Hospital do Médio Tejo, em Abrantes (Santarém), com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), indicou o CDOS.

Contudo, "no local, decorrem ainda buscas por uma segunda vítima, um homem, de 33 anos, que está desaparecido na água", acrescentou à Lusa, por volta das 17:40, a mesma fonte do CDOS.

As buscas envolvem mergulhadores dos bombeiros, com duas embarcações, encontrando-se também no local um helicóptero do INEM.

Além destes meios, as operações de socorro mobilizam 30 operacionais, apoiados por 12 veículos, dos bombeiros, GNR e INEM.

RRL // VAM

Lusa/Fim