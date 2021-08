De acordo com a descrição do evento, enviada à Lusa por fonte oficial do partido e publicada na rede social 'Facebook', a 'rentrée' política do Chega será no Monte das Oliveiras, em Albufeira, com lugares limitados.

Para as 18:00 está marcado um "welcome drink", seguido de jantar às 20:30, "num ambiente bastante agradável", escreve o partido, convidando "todos os militantes e simpatizantes" do Chega.

De acordo com fonte oficial do partido, André Ventura fará um discurso pelas 21:00 e "o evento decorrerá em conformidade com as regras da DGS [Direção-Geral da Saúde]".

"Será o arranque do ano político e naturalmente que não será possível dissociar das autárquicas tendo em conta a proximidade do ato eleitoral", acrescentou a mesma fonte.

André Ventura cancelou toda a sua agenda política no início do mês, depois de ter testado positivo à covid-19 e ter ficado em isolamento.

A 06 de agosto, dias antes de testar positivo ao novo coronavírus, e à margem de uma ação contra "as restrições e falta de apoios, o certificado de vacinação, e a destruição da Economia Portuguesa", no Porto, o presidente do partido revelou que não estava vacinado, por opção pessoal.

