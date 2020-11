A Renamo boicotou a "averiguação" realizada pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República (AR) à situação dos direitos humanos nas províncias de Cabo Delgado, norte do país, e Sofala e Manica, centro.

Em conferência de imprensa realizada durante o debate do relatório da comissão, a vice-chefe da bancada da Renamo, Clementina Bomba, justificou a decisão do partido com a recusa da Comissão Permanente da AR em permitir que uma comissão parlamentar de inquérito realizasse a investigação aos alegados abusos dos direitos humanos naquelas províncias.