"Exigimos desde já que inicie um sério trabalho de investigação policial tendente a esclarecer este crime e punir exemplarmente os responsáveis diretos e mandantes destes atos macabros contra moçambicanos, para evitar que continuemos a assistir situações de impunidade", disse Ossufo Momade, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

O corpo do político, raptado em 13 de dezembro na sua residência, foi descoberto na quinta-feira por camponeses, abandonado, com sinais de tortura e coberto de ramos de árvores numa mata de Pindanganga, uma aldeia do interior de Gondola (Manica), a cerca de 60 quilómetros a nordeste do local do seu rapto, disseram à Lusa familiares no domingo.