Renamo acusa Governo moçambicano de violar espírito de reintegração na polícia

A Renamo acusou hoje o Governo moçambicano de violar o espírito do acordo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR), ao excluir oficiais do braço armado do principal partido da oposição de posições de chefia no Comando-Geral da Polícia.