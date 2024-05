"Em janeiro de 2024, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no setor das administrações públicas situava-se em 1.730,2 euros, correspondendo a uma variação global média de mais 4,3% face ao mês de referência do trimestre precedente (outubro 2023) e a uma variação homóloga de 6,4%", lê-se na síntese estatística do emprego público da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Para esta evolução contribuiu o efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, de medidas de valorização aprovadas para os trabalhadores da função pública e da atualização do valor do salário mínimo para 820 euros e do valor da Base Remuneratória da Administração Pública para 821,83 euros.

Destaca-se na administração regional e local a carreira de outro pessoal de segurança (22,5%).

Já o ganho médio mensal nas administrações públicas é estimado em 2.043,5 euros em janeiro, mais 3,7% face ao trimestre anterior e mais 6,6% relativamente ao período homólogo.

Para a variação homóloga contribuiu o aumento da remuneração base média mensal e das restantes componentes, como subsídios e complementos regulares.

"A componente do ganho referente ao pagamento por horas suplementares apresenta uma ligeira diminuição", precisou.

No que diz respeito ao ganho médio mensal (comparação homóloga), destacam-se as carreiras de bombeiro (44,7%), PJ - Polícia Judiciária (28,5%) e PSP -- Polícia de Segurança Pública (28,5%).

