De acordo com uma nota hoje divulgada, Elsa Pinto deixou o cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades e Graça Lavres perdeu o lugar de ministra do Turismo, Comércio e Indústria.

Empresária de roupa, proprietária da marca Ten Jua, Edite dos Ramos Ten Juá era até agora juíza do Tribunal Constitucional.

Já Aerton do Rosário Crisóstomo irá herdar apenas as pastas de Turismo e Cultura, já que o primeiro-ministro criou uma Secretaria de Estado do Comércio e Indústria que ficará sob tutela direta do chefe de Governo.

O antigo Ministério das Obras Publicas, Infraestruturas e Recursos Naturais passa a ter um novo nome, passando a ser apenas das Infraestruturas e Recursos Naturais. Nas alterações hoje anunciadas, foi criada uma Secretaria de Estado das Obras Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território que será ocupado por Eugénio Vaz do Nascimento, atual presidente da Assembleia Distrital da autarquia de Água Grande.

O decreto presidencial indica ainda que Wando Castro, o número dois do executivo, com o pelouro da presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares passa a exercer as funções de Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias.

Cílcio Pires dos Santos, deputado que dirigiu o inquérito parlamentar sobre o golpe de estado de 2003 onde Patrice Trovoada é alegadamente acusado de ter mandado assassinar dois ex-presidentes da República e alguns membros do governo foi nomeado Ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização.

