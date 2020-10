De acordo com os dados do Banco de Portugal, hoje disponibilizados no 'site', os portugueses a trabalhar em Angola enviaram para Portugal 17,06 milhões de euros, o que representa uma subida de 66,7% face aos 10,23 milhões enviados em agosto do ano passado.

Em sentido inverso, os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram 650 mil euros em agosto, o que representa uma quebra de 13,3% face aos 750 mil euros enviados em agosto do ano passado.

A variação nos valores das remessas dos trabalhadores portugueses em Angola influencia fortemente a evolução do valor dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), já que representa a grande maioria das verbas.

Assim, os portugueses a trabalhar nos países africanos lusófonos enviaram 17,72 milhões de euros em agosto, o que representa uma subida de 63,3% face aos 10,85 milhões enviados em agosto de 2019.

No total mundial, as remessas da diáspora portuguesa caíram 3,5%, passando de 302 milhões de euros em agosto do ano passado para 291,3 milhões, este ano.

MBA // JH

Lusa/Fim