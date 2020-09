"Elas estão salvas e chegaram à cidade de Pemba no domingo. Embora com estado de saúde debilitado, uma com pressão alta e a outra com malária, mas já chegaram", disse à Lusa o padre Latífo Fonseca Mateus, da diocese de Pemba.

A fonte não avançou detalhes sobre o que terá acontecido com as duas religiosas, que estavam em Mocímboa da Praia, a pouco mais de 280 quilómetros da capital provincial (Pemba), a prestar a ajuda as populações quando a região foi afetada por ataques sequenciados, entre 05 e 12 de agosto.