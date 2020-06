Foram realizados 133.467 testes, dos quais 689 deram positivo, pelo que o número de casos de infeção desde o início da pandemia aumentou para 312.654.

Na segunda-feira tinham sido comunicadas 25 mortes e 815 novos infetados, mas os valores durante o fim-de-semana podem ser afetados pela demora no processo administrativo do registo dos óbitos.

Um surto na cidade de Leicester, no norte de Inglaterra, levou o Governo britânico a decretar um confinamento local, com o encerramento de lojas de bens não essenciais e escolas.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse hoje à BBC que a decisão foi tomada porque "ficou claro que este surto não estava a ser controlado" com o aumento de testes e outras medidas de monitorização pelas autoridades locais implementadas há cerca de uma semana.

O ministro disse que as autoridades têm identificado e controlado outros surtos locais, nomeadamente em Kirklees, no norte de Inglaterra, atribuído a uma fábrica de processamento alimentar, ou em Weston super Mare, no sudoeste, num hospital.

Porém, a dificuldade em controlar a situação em Leicester, sob vigilância há quase duas semanas, sugere que existe uma transmissão do vírus na comunidade, pelo que o governo teve de adotar medidas mais rigorosas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 505.500 mortos e infetou mais de 10,32 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

