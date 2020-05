O número de mortes diárias por covid-19 no Reino Unido continua a descer, com os dados de hoje a representar uma redução de quase metade do número de vítimas, face ao dia anterior.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde britânico, foram também detetados 1.936 novos casos de covid-19 no país.

Nas últimas 24 horas, foram levados a cabo mais de 115 mil testes para detetar a doença, registando-se um total de mais de quatro milhões de amostras até agora naquele país.

O sistema de saúde britânico tem agora a capacidade de realizar mais de 200 mil testes diários se necessário, divulgou o ministro Matt Hancock, em comunicado.

O Governo britânico confirmou também que na segunda-feira reabrem em Inglaterra as escolas primárias, com medidas especiais para limitar o número de alunos por sala.

A partir de segunda-feira, também passa a ser permitida a reunião de até seis pessoas, desde que ao ar livre e com dois metros de distância entre as mesmas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

JGA // SB

Lusa/Fim