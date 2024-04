O monarca britânico fez uma pausa nas aparições públicas há quase três meses para se concentrar no tratamento de um tipo de cancro não revelado.

O palácio informou que Carlos fará uma visita pública a um centro de tratamento de cancro na terça-feira, a primeira de várias aparições que fará nas próximas semanas.

Um dos seus primeiros compromissos importantes será a visita de Estado do imperador e da imperatriz do Japão, em junho.

O palácio não forneceu informações actualizadas sobre o estado de saúde do rei ou sobre o seu tratamento, embora afirme que "a equipa médica está muito confiante com os progressos realizados até agora e continua otimista quanto à continuação da recuperação do Rei".

Carlos continuou as suas funções de Estado, incluindo a revisão de documentos governamentais e a reunião com o primeiro-ministro Rishi Sunak após a divulgação do seu diagnóstico a 05 de fevereiro.

"Sua Majestade está muito confiante em retomar algumas funções públicas e muito grata à sua equipa médica pelos seus contínuos cuidados e conhecimentos", disse o palácio em comunicado.

