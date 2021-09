"O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INTR) proíbe aumento dos preços das operadoras de transportes rodoviários de longo curso. E para quem já o fez obriga a fixação aos preços anteriores", estabelece o regulador.

O comunicado do INTR explica que a entidade recebeu nos últimos dias, na sequência do alívio das medidas de prevenção contra a Pandemia da Covid-19, várias reclamações dos utentes dos transportes interprovinciais relativas ao aumento dos preços por parte de algumas operadoras.

O INTR confirmou que, "efetivamente", "algumas operadoras aumentaram os preços das viagens em algumas carreiras interprovinciais", em desobediência à lei, pelo que notificou os agentes em falta e emitiu um aviso geral a "exigir a suspensão imediata dos ajustes tarifários que foram feitos pelas operadoras de transportes rodoviários regular de passageiros".

"As operadoras que não cumprirem com esta medida poderão ver suspensas as licenças para o exercício da atividade", deixa ainda claro o mesmo aviso.

O regulador pede ainda a "máxima colaboração dos passageiros na denúncia de tais práticas" através de contactos telefónico e de email que disponibiliza.

