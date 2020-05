"É preciso que nos comuniquemos mais com os nossos colegas [países vizinhos] para que eles percebam o `modus operandi´ [destes grupos]", disse Filipe Nyusi, após uma reunião da 'troika' do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC, na quarta-feira em Harare, capital do Zimbabué, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

O encontro juntou os Presidentes Emmerson Mnangagwa (Zimbabué, que lidera o órgão), Mokgweetsi Masisi (Botsuana, vice-presidente) e Edgar Lungu (Zâmbia, líder cessante), além do chefe de Estado moçambicano.