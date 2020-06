Na última semana, o ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, Max Tonela, disse no parlamento que a EDM vai cortar 50% da tarifa de energia para as famílias vulneráveis e 10% para as pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia de covid-19.

O porta-voz da EDM, Luis Amado, disse hoje em conferência de imprensa, em Maputo, que a redução das tarifas vai beneficiar 179 mil clientes e terá um impacto de 15 milhões de dólares nas receitas da empresa.