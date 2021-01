"Face à evolução da situação de segurança na província de Cabo Delgado e no distrito de Palma, a Total decidiu reduzir o pessoal presente no local do projeto em Afungi. O processo de desmobilização está em curso de forma organizada e em conformidade com os protocolos estabelecidos", referiu uma nota da empresa.

A decisão da Total surge após grupos rebeldes que têm protagonizado ataques armados em Cabo Delgado efetuarem, pelo menos, dois ataques próximos dos megaprojetos liderados pela francesa em Afungi, distrito de Palma, no último mês.