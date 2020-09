"Com o início da temporada baixa, em outubro, os sinais de crise (nível 3, numa escala de um a cinco, a mais grave) devem surgir em zonas do sul de Tete e do norte de Manica", lê-se no último relatório daquela ferramenta de auxílio à ação humanitária.

O nível de crise persiste nas zonas costeiras de Cabo Delgado, no norte do país, devido ao êxodo provocado por confrontos armados, e em Gaza e Inhambane, no sul, devido a seca prolongada.