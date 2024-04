Com estas aberturas, a RNCCI, fica com uma capacidade total instalada nestas tipologias de 9.737 camas, diz a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) em comunicado.

Atualmente, no âmbito da RNCCI, existem 1.289 camas de Convalescença, 3.264 camas de Média Duração e Reabilitação, 5.184 camas de Longa Duração e Manutenção e 6.024 lugares de Equipas de Cuidados Continuados Integrados. No âmbito dos Cuidados Paliativos existem 166 lugares.

A capacidade total instalada é agora, segundo a DE-SNS, de 16.479 -- camas e acompanhamentos no domicílio --, a que corresponde um encargo financeiro anual do Estado de cerca de 350 milhões de euros.

Um despacho do Governo, publicado em dezembro, autorizou o Instituto da Segurança Social e a Administração Central do Sistema de Saúde a assumir os compromissos plurianuais, para o triénio de 2023-2025, para alargamentos aos contratos-programa em execução, no âmbito da RNCCI.

