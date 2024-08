Nos destroços do iate "Bayesian" resta apenas o corpo de uma mulher, segundo a mesma fonte.

Momentos antes desta confirmação oficial, os meios de comunicação sociais italianos tinham avançado que um corpo hoje recuperado dos destroços era do magnata britânico do setor tecnológico Mike Lynch.

O iate "Bayesian", com bandeira britânica, afundou na segunda-feira na costa da cidade de Porticello, durante uma forte tempestade, quando estavam a bordo 22 pessoas, 12 passageiros e 10 tripulantes. Quinze foram resgatadas com vida pela guarda costeira.

O primeiro dos corpos resgatados, horas após a tragédia, foi o do cozinheiro do navio, Recaldo Thomas, um canadiano nascido na ilha de Antígua.

O corpo encontrado hoje, identificado pelos 'media' italianos como sendo Lynch, foi retirado pelos bombeiros mergulhadores e levado para o porto da cidade de Porticello.

O cadáver já tinha sido localizado na tarde de quarta-feira dentro dos destroços da embarcação, que se encontram a 50 metros de profundidade, no mar siciliano, mas não foi recuperado porque anoiteceu e as buscas foram suspensas.

Ao longo do dia de quarta-feira foram transportados para terra outros quatro corpos, mas as autoridades italianas ainda não divulgaram as suas identidades.

Depois de encontrado o primeiro corpo, do cozinheiro, foram dados como desaparecidos Mike Lynch e a sua filha Hannah, de 18 anos, o presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua mulher (Judy) e o advogado do empresário, Chris Morvillo, e sua mulher (Neda).

As buscas e recuperação dos corpos estão a ser dificultadas pela profundidade e posição em que o iate ficou, mas também pela autonomia limitada dos mergulhadores, apoiados desde quarta-feira por um robô subaquático.

Entretanto, a Procuradoria de Termini-Imerese abriu uma investigação para esclarecer o que se passou na noite de segunda-feira e interrogou o capitão do iate, James Catfield, um neozelandês de 51 anos e um dos sobreviventes, durante mais de duas horas, num hotel.

