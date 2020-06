Recuperados mais dois corpos na sequência de um naufrágio no norte de Moçambique

As autoridades moçambicanas encontraram hoje mais dois corpos perto do local onde uma embarcação naufragou na noite de quarta-feira, matando pelo menos 12 pessoas, no litoral da capital provincial de Cabo Delgado, norte de Moçambique, anunciou fonte oficial.