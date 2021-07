"A fim de conter a violência e limitar os movimentos dos talibãs, o recolher noturno foi decretado em 31 províncias do país", informou o Ministério do Interior afegão em comunicado, sublinhando que unicamente as províncias de Cabul, Panchir (nordeste) e Nangarhar (leste) não são abrangidas por esta medida.

O porta-voz daquele ministério, Ahmad Zia Zia, adiantou aos jornalistas que recolher noturno vigora entre as 22:00 e as 04:00 (hora local). Escusou-se a adiantar durante quanto tempo a medida será imposta aos cidadãos.

Os talibãs lançaram uma ofensiva em larga escala contra as forças afegãs no início de maio, logo após a retirada final das forças internacionais do Afeganistão, programada para ser concluída no final de agosto.

Grupos de talibãs apoderaram-se de grandes zonas rurais do país e as forças afegãs, que até agora têm oferecido pouca resistência, controlam essencialmente as estradas principais e capitais de província.

