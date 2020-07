As realizadoras foram distinguidas pelas curtas-metragens "Sagrada Família", de Margarida Lucas, e "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", de Regina Pessoa, na 26.ª edição do FIC, que decorreu, além de Badajoz, em Olivença e San Vicente de Alcántara, na região da Estremadura espanhola.

Os espetadores do festival distinguiram com o Prémio do Público de Badajoz a 'curta' de Margarida Lucas "Sagrada Família", uma "comédia de humor negro que conta a história de uma peculiar família que vive num pequeno andar em Benfica", explica uma nota dos promotores enviada à agência Lusa.

Já a película de Regina Pessoa, "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", foi distinguida pelo júri com o Prémio de Melhor Música Original pelo trabalho do canadiano Normand Roger, no filme que é uma homenagem da realizadora ao seu tio Tomás, "um homem humilde com uma vida simples e anónima, mas que foi determinante para ela".

O concurso recebeu 480 curtas-metragens de Espanha e Portugal, das quais foram selecionadas 24 para a secção oficial, entre elas as duas portuguesas que acabaram premiadas.

"Tio Tomás, a contabilidade dos dias" tem somado vários prémios internacionais desde a estreia mundial, em 21 de março de 2019, no Monstra -- Festival de Animação de Lisboa, e esteve entre os 10 finalistas à nomeação para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação deste ano.

Entre as conquistas desta curta-metragem destaca-se o galardão de Melhor Curta-Metragem nos prémios 'Annie' de 2020, considerados os Óscares do cinema de animação.

Com esta película, Regina Pessoa já recolheu, também, o Prémio do Júri do Festival de Cinema de Animação de Annecy (França), o Grande Prémio do Anima Mundi -- Festival Internacional de Animação (Brasil), o prémio de Melhor Realizadora no Festival Internacional de Animação de Pernambuco, e o Prémio de Excelência na competição de curtas-metragens do Festival de Animação de Tóquio.

Nascida em Coimbra, em 1969, Regina Pessoa é uma das mais premiadas realizadoras de sempre do cinema de animação, português. Além de "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", os trabalhos "História trágica com final feliz" e "Kali, o pequeno vampiro" somam mais de 80 distinções.

