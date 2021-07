A rodagem teve início há alguns dias na região de Lisboa e prolongar-se-á até agosto, com a participação de Blanche Gardin, Laurent Lafitte e do português Nuno Lopes.

Segundo a Câmara Municipal da Moita, parte da rodagem acontecerá nos próximos dias na biblioteca municipal Bento de Jesus Caraça, e também na capital, onde decorre parte da narrativa.

Em Portugal, a produção é assegurada pela O Som e a Fúria, de Luís Urbano, e conta com apoio financeiro de cerca de 400 mil euros do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Segundo o portal Cineuropa, o filme também beneficiou do sistema português de benefícios fiscais ('cash rebate'), do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema.

"Toda a gente gosta de Jeanne" é a primeira longa-metragem de ficção de Céline Devaux, que também assina o argumento. Esta é a história de Jeanne que, aos 40 anos, ruma a Lisboa para vender o apartamento que pertencia à mãe, recentemente falecida.

Céline Devaux é autora de várias curtas-metragens, entre as quais as animações "Les repas dominical" (2015), premiada em Clermont-Ferrand, e "Gros chagrin" (2017), distinguida no festival de Veneza.

