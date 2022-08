Ratificadas condenações de polícias acusados de massacre em presídio no Brasil

Um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) ratificou hoje as sentenças impostas a 74 polícias responsáveis ??pela morte de 111 presos no presídio de Carandirú, em 1992, no momento em que o Congresso discute uma amnistia para esses agentes.