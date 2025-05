O festival realiza-se em diferentes palcos instalados no bairro lisboeta de Alfama, nos dias 26 e 27 de setembro, entre os quais os das igrejas de S. Miguel e de St.º Estêvão, cujos cartazes foram hoje divulgados.

O cartaz da Igreja de S. Miguel, no dia 26 de setembro, conta com Diana Vilarinho e Sara Paixão e, no dia 27, com Rão Kyao e Diogo Ferreira. Na Igreja de St.º Estêvão vão atuar Miguel Moura e Maria Emília, no dia 26 e, no seguinte, Francisco Moreira e Carolina Varela Ribeiro.

Diana Vilarinho participou pela primeira vez neste Festival em 2008, ano em conquistou a Grande Noite do Fado de Lisboa. Em 2021 editou o seu primeiro álbum que contou com colaborações de Ricardo Ribeiro e Carminho, entre os autores.

Sara Paixão fez parte do elenco da casa de fados Senhor Vinho, em Lisboa, da fadista Maria da Fé e do poeta José Luís Gordo, e é, segundo afirma o Museu do Fado no seu 'site', "uma das vozes mais promissoras da nova geração". A fadista de 33 anos editou o seu álbum de estreia no ano passado, no qual gravou fados tradicionais e canções de Vinicius de Moraes, Tozé Brito e Matias Damásio.

Também no tempo de S. Miguel, no dia 27, atuam o guitarrista e fadista Diogo Ferreira e o músico Rão Kyao.

Diogo Ferreira, 25 anos, que começou a estudar guitarra portuguesa aos 13, estreou-se no ano passado neste certame.

Rão Kyao editou, em março passado, o álbum "Fado Bambu (O Som da Palavra)" com temas ligados ao fado clássico e composições originais associadas a este género. Este álbum representou um regresso ao fado do músico que tem mais de 40 discos editados, entre os quais "Fado Bailado" (1983).

O cartaz da Igreja de Stº. Estêvão, por seu lado, inclui Miguel Moura e Maria Emília, em 26 de setembro e, no dia seguinte, Francisco Moreira e Carolina Varela Ribeiro.

Miguel Moura, 24 anos, já fez parte da banda Os Dona Zéfinha e participou no concurso televisivo "All Together Now". Entre outros temas, nesta atuação, vai interpretar o tema "Rainha".

Maria Emília, natural de S. Paulo, filha de um guitarrista português, deu-se a conhecer com o álbum "Casa de Fado" (2008) do qual, entre outros, fazem parte os temas "Fado Enamorado", "Queira Deus" e "Um Dia Cheguei-me a Ti".

Para o Museu do Fado, Francisco Moreira "é um nome incontornável da nova geração do fado", tendo editado o seu primeiro álbum, "Lugar", em 2023, no qual se apresenta como compositor e letrista. O álbum inclui também temas de autoria de Marco Oliveira, João Gil, João Monge, João Couto, Vidal Assis, Pedro Martins e Yuri Reis.

Carolina Varela Ribeiro já atuou no Caixa Alfama no ano passado. Filha dos fadistas Ana Sofia Varela e Ricardo Ribeiro, canta desde jovem, tendo já feito parte dos elencos de várias casa de fado lisboetas.

A participação dos fadistas Gisela João, Katia Guerreiro e Marco Rodrigues tinha já sido anunciada para a edição deste ano do Caixa Alfama, que vai homenagear Maria da Fé, com mais de 50 anos de carreira, intérprete de êxitos como "Lençóis de Palha", "Fado Errado", "Cantarei até que a voz me doa" e "Valeu a pena".

O programa televisivo "Em Casa d'Amália" será gravado ao vivo no decorrer do Festival, como já é hábito, e será dedicado à fadista nascida há 82 anos no Porto, cidade onde começou a cantar aos 9 anos, numa associação recreativa no bairro da Sé.

