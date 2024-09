"O Presidente e Prémio Nobel da Paz (...) e o povo de Timor-Leste têm a honra de acolher a primeira visita (...) de sua aantidade o Papa Francisco a Timor-Leste de 09 a 11 de setembro", lê-se na nota.

No comunicado refere-se, ainda, que esta importante visita faz parte da mais longa digressão do Papa à Ásia e Oceânia desde a sua eleição em 2013 e que é a segunda visita papal a Timor-Leste, "depois da visita de São João Paulo II a 12 de outubro de 1989, durante a ocupação indonésia - uma visita que colocou a autodeterminação de Timor-Leste na agenda global".

Destacando o "significado profundo" desta visita papal a Timor-Leste, cuja restauração da independência data de 20 de maio de 2002, sublinha-se que, 35 anos depois, "o Papa Francisco visita um Timor-Leste independente", coincidindo com a celebração do 25.º aniversário da do referendo que abriu caminho para a restauração da independência.

O Papa Francisco chega ao início da tarde de segunda-feira a Díli, iniciando a visita ao país com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

Na terça-feira, Francisco visita as crianças com necessidades especiais na escola "Irmãs Alma", seguindo depois para um encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e catequistas, na catedral, onde fará um segundo discurso.

Ainda na terça-feira, realizará a missa em Tasi Tolu para milhares de fiéis timorenses.

Na quarta-feira, último dia da visita, o Papa vai reunir-se com a juventude no Centro de Convenções de Díli, onde está previsto um último discurso, partindo depois para o aeroporto rumo a Singapura, onde vai termina a viagem à região, no dia 13.

Francisco iniciou o périplo na Indonésia, onde chegou terça-feira, tendo partido hoje para a Papua Nova Guiné, onde vai permanecer até segunda-feira.

O Governo timorense disponibilizou 10,9 milhões de euros para organizar as atividades de preparação da visita do Papa Francisco.

Esta é a segunda vez que um Papa visita Timor-Leste, a primeira ocorreu em 1989 quando João Paulo II visitou o território, ainda sob ocupação indonésia.

