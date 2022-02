Quase um terço dos inquiridos na União Europeia (UE 32%,19% em Portugal) identificou a democracia como o principal valor europeu a defender, seguida pela liberdade de expressão e de pensamento (27%) e a proteção dos direitos humanos (25%).

Em Portugal, os inquiridos identificam a igualdade entre homens e mulheres (32%), a solidariedade entre Estados-membros e regiões (30%) e a dignidade humana (27%) como os valores mais importantes da UE que o PE deve defender.

"Não podemos tomar a democracia como garantida; extremismos, autoritarismos e nacionalismos são hoje ameaças ao nosso projeto europeu comum", salientou em comunicado a presidente do PE, Roberta Metsola, em concordância com as respostas dos cidadãos.

Este Eurobarómetro de outono do Parlamento Europeu foi realizado entre 01 de novembro e 02 de dezembro de 2021 nos 27 Estados-Membros da UE, tendo sido realizadas no total 26.510 entrevistas e sido inquiridas 1.004 pessoas em Portugal.

Os resultados da UE são ponderados de acordo com a dimensão da população de cada país.

