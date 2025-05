A ilha Terceira, nos Açores, é a única região do país que escapa a um nível muito elevado, ficando-se por elevado.

Também durante todo o fim de semana, Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão em risco muito elevado de exposição à radiação UV.

No arquipélago dos Açores no sábado, São Miguel vai estar com níveis elevados, Faial e Terceira elevados e Flores moderado.

No domingo, o arquipélago dos Açores está em risco muito elevado, com exceção das Flores que está em risco elevado.

Para hoje e para os próximos dias está prevista subida de temperatura para a generalidade de Portugal continental.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt' e protetor solar.

O Instituto prevê para hoje e no fim de semana no continente céu pouco nublado, vento fraco e pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (em Bragança) e os 16 (em Faro e Setúbal) e as máximas entre os 22 (em Aveiro) e os 31 (em Beja).

No arquipélago da Madeira, a previsão aponta para períodos de céu nublado, aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas hoje e no sábado e vento fraco a moderado.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 19 e os 25 e no Porto Santo entre os 18 e os 23.

O IPMA prevê para o arquipélago dos Açores para hoje e para o fim de semana céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco e vento geralmente fraco.

Nos Açores, as temperaturas vão oscilar entre os 16 e os 25 graus.

DD // SB

Lusa/Fim