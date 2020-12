De acordo com o relatório, do total de 16.326 casos positivos já registados no país, 45% são assintomáticos, 35% apresentam sintomas leves, 16% tem sintomatologia moderada, havendo ainda 3% de positivos sem informações e 1% com sintomas graves.

De acordo com o documento, todas as províncias moçambicanas têm casos de internamento por covid-19, sendo a cidade de Maputo, capital do país, a que tem o maior número, com 564, e a província de Niassa, no norte, o menor número, com apenas um caso.

Segundo os dados das autoridades de saúde, entre alguns países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Moçambique tem o menor número de óbitos por milhão de habitantes, com 5,31, numa lista que continua liderada pela África do Sul, com 408,63.

Desde o anúncio do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, Moçambique registou um cumulativo de 16.326 casos positivos, 136 óbitos e 14.429 (88%) pessoas dadas como recuperadas da infeção.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 53.856 mortos confirmados em mais de 2,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

