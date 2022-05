Segundo o boletim de vacinação contra a covid-19 divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, até 23 de abril, com a incorporação dos dados do recenseamento realizado no ano passado, que concluíram que a população residente baixou para 491.233 (contra a expectativa de crescimento para mais de meio milhão), 318.495 adultos (97,7% da população adulta elegível) estavam vacinados com a primeira dose e 274.921 (84,4%) com as duas doses.

Antes da atualização da população estimada em função dos dados do Censo 2021, que foram conhecidos no início de abril, a taxa de cobertura da vacinação contra a covid-19, com as duas doses, rondava os 75%.

A vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde arrancou em março de 2021, um ano após os primeiros casos da doença no arquipélago, e desde dezembro último que já decorre a administração da dose de reforço.

"Para uma maior proteção, é preciso que todos os que não tomaram ainda a terceira dose da vacina contra a covid-19, o façam. Vacinas estão disponíveis. Não custa nada. Só tem ganhos para si e para a comunidade", apelou no final de abril o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para quem o país teve "sucesso" na gestão da pandemia, mesmo sendo um dos mais afetados economicamente, desde logo pela forte quebra na procura turística.

A nível nacional, Cabo Verde já aplicou 64.656 doses de reforço em adultos, equivalente a 19,8% do total, e também desde dezembro já vacinou com uma dose 45.736 dos adolescentes (85,1% da população estimada, de 12 a 17 anos), enquanto 37.712 (70%) estavam, em 23 de abril, complemente vacinados.

Até 23 de abril, Cabo Verde já tinha utilizado 704.698 das 1.045.850 (67,4%) doses de vacinas da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Sinopharm recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros.

Cabo Verde conta hoje com 16 casos ativos de covid-19 em todo o país e não regista qualquer óbito por complicações associadas à doença desde 22 de fevereiro. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o arquipélago já confirmou 56.031 casos da doença, que provocaram 401 óbitos.

PVJ // VM

Lusa/Fim