Os dados constam de um comunicado do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, orientado pelo vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, que procedeu à análise do Relatório de Sinistralidade Rodoviária no primeiro trimestre do ano.

De acordo com o documento, o número de acidentes sofreu um aumento de mais 111 casos comparativamente ao mesmo período de 2020, acontecendo o mesmo para os óbitos, com mais 53, e para os feridos, com mais 172.

Dos 2.890 acidentes registados, os atropelamentos lideram o tipo de acidentes, com 35% do total, seguindo-se as colisões entre automóveis e motociclos (21%), as colisões entre automóveis (14%), os capotamentos (12%), as colisões entre motociclos (8%), os choques contra obstáculos fixos (7%), os acidentes com características especiais (2%) e os despistes (1%).

Os acidentes de viação são a segunda causa de morte em Angola, depois da malária, segundo as estatísticas oficiais.

