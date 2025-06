Até agora, 2.725 pessoas foram alojadas temporariamente em hotéis ou apartamentos disponibilizados pelo executivo, que seguiu a mesma política adotada para os residentes do norte e sul do país desde os ataques do movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro de 2023.

O Governo israelita estimou que cerca de 380 mísseis foram lançados pelo Irão contra o seu território, a maior parte dos quais foram intercetados pelas Forças de Defesa de Israel, que não conseguiram no entanto impedir mais de 30 de escapar às defesas antiaéreas.

O último balanço de vítimas em Israel indicava 24 mortos e 647 feridos, dez dos quais em estado grave.

Cerca de 15.800 edifícios foram danificados e milhares de veículos foram destruídos em Israel, acrescentou o Governo de Benjamin Netanyahu.

Na última noite, as defesas israelitas intercetaram 30 drones e dezenas de mísseis lançados pelo Irão.

Israel atacou no dia 13 de junho com uma força inédita objetivos militares e do programa nuclear iraniano, argumentando que Teerão não pode chegar a ter armas atómicas.

O regime iraniano indicou que os ataques de Israel mataram pelo menos 224 pessoas e fizeram mais de mil feridos.

Na retaliação, Irão lançou sucessivos ataques de mísseis contra cidades israelitas.

APN // EJ

Lusa/Fim