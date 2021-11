De acordo com o mais recente Relatório de Política Monetária do Banco de Cabo Verde (BCV), o regime das moratórias de crédito beneficiava um total de 2.100 entidades e 2.717 contratos em 30 de junho de 2021, representando 2,7% do total de contratos de crédito no sistema bancário.

Já o volume de crédito abrangido na mesma data pelo regime de moratórias era superior a 25.441 milhões de escudos (231,5 milhões de euros), "representando 19,8% do stock agregado do crédito à economia e aos governos locais", o que compara com os 21,6% em 31 de dezembro de 2020.

Segundo o banco central, este volume de crédito em moratória é ainda equivalente a 14,2% do Produto Interno Bruto projetado para Cabo Verde em 2021.

Deste total de créditos em moratória, 77,5% é relativo a financiamentos a empresas, sobretudo dos setores de "Transportes e armazenagem" e "Alojamento e restauração", 13,4% a particulares e 9,1% às câmaras municipais.

O Governo de Cabo Verde anunciou em 23 de julho a prorrogação até 31 de março de 2022 do regime de moratórias ao pagamento de capital e juros em empréstimos bancários, medida de mitigação das consequências económicas da pandemia de covid-19, que continuam a afetar a retoma.

As moratórias ao crédito foram aprovadas no final de março de 2020 e previam um primeiro período de seis meses, até 30 de setembro do mesmo ano, tendo sido então prorrogado até 31 de dezembro, devido à "evolução da covid-19, cujos impactos das medidas com vista à sua mitigação se fazem sentir na dinâmica económica e na situação financeira do país", admitiu anteriormente o Governo.

O regime de moratória de créditos foi sendo prorrogado pelo Governo em 2021 e abrange, além de empresas e famílias, também autarquias, empresários em nome individual, instituições particulares de solidariedade social e associações sem fins lucrativos.

De acordo com dados anteriores do BCV, esse regime das moratórias de crédito "beneficiou um total de 1.931 entidades e 2.493 contratos de crédito" até final de 2020, cobrindo então um total de 25.404 milhões de escudos (229 milhões de euros) de empréstimos pelos bancos cabo-verdianos.

PVJ // JH

Lusa/Fim