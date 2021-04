Segundo a Embaixada de Cabo Verde em Portugal, estas 62 mesas de assembleia de voto estarão distribuídas pela região de Lisboa e Vale do Tejo, região norte e região sul de Portugal continental e na Região Autónoma dos Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, os cabo-verdianos poderão votar em Agualva, Alfornelos, Amora, Arrentela, Buraca, Barreiro, Carnaxide, Casal de S. Brás, Cova da Piedade, Damaia, Lisboa (Embaixada), Mina, Monte de Caparica, Odivelas, Porto Salvo, Queluz-Monte Abraão, Reboleira, Rio de Mouro, Sacavém, São Domingos de Rana, Setúbal, Unhos, Vale da Amoreira, Vialonga e Zambujal.

Os que optem pela região norte terão assembleias de voto em Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria, Mirandela, Porto, e Viana do Castelo, enquanto os da região sul poderão votar em Portalegre, Beja, Évora, Faro, Portimão, Quarteira e Sines.

Na região autónoma dos Açores as mesas de voto estarão a funcionar em Angra do Heroísmo (ilha Terceira), Madalena do Pico (ilha do Pico) e Ponta Delgada (ilha de São Miguel).

Os cidadãos cabo-verdianos devidamente recenseados e acompanhados de identificação poderão votar entre as 08:00 e as 18:00 de domingo.

As eleições legislativas em Cabo Verde elegem em 18 de abril a Assembleia Nacional, composta por 72 deputados eleitos por sufrágio universal, direto, através de círculos eleitorais, em cada ilha e na diáspora, e contam com cerca de 393 mil eleitores.

O país está há cerca de 30 anos profundamente bipartidarizado, entre o Movimento para a Democracia (MpD), que tem atualmente uma maioria absoluta de 40 deputados, e o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), que soma 29, além dos três eleitos da União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID).

