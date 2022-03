De uma ponta à outra do país, caravanas partidárias juntaram-se em comícios, visitas a mercados, encontros para diálogos com a comunidade e, nalguns casos, entrevistas e outras ações nas redes sociais.

Francisco Guterres Lú-Olo, Presidente da República e que se recandidata pela quarta vez, viajou logo de manhã cedo para o enclave de Oecusse-Ambeno, na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) cuja autoridade foi liderada, durante vários anos por Mari Alkatiri, secretário-geral do seu partido, a Fretilin, que apoia a candidatura.

O chefe de Estado participou numa missa em Pante Macassar antes do comício de abertura da campanha, onde milhares de pessoas se reuniram para o ouvir e a outros líderes do partido e da sua candidatura.

Na outra ponta do país, em Lautem, convergiu a caravana do ex-presidente José Ramos-Horta, acompanhado do líder do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão.

Na viagem até à região, Ramos-Horta e Xanana Gusmão pararam em várias localidades, para contactos com apoiantes, antes de um comício com milhares de pessoas e a partir para Baucau, onde a campanha continua na quinta-feira.

Em Manatuto, Lere Anan Timur reuniu largas centenas de pessoas vindas de todo o município, com apoiantes a admitirem estarem que vieram em maior número do que o esperado.

Bandeiras do Partido Libertação Popular (PLP) e da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) -- partido de que Lere Anan Timur é militante -- deram cor à campanha.

O outro grande comício do dia ocorreu na vila de Ainaro, com milhares de pessoas a reunirem-se para mostrar o apoio a Berta dos Santos, presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e atual vice-primeira-ministra.

Ainaro é a região mais forte do partido -- um dos três do Governo -- e, por isso, apoiantes admitem que esta é uma das zonas onde esperam mais votos.

Outros candidatos optaram por campanhas de menor dimensão.

Milena Pires, ex-embaixadora nas Nações Unidas, esteve em Gleno, na zona de Ermera, a sul de Díli, para um diálogo com a comunidade, reunindo algumas centenas de pessoas, sendo evidente a presença de muitas mulheres e jovens.

Felizberto Duarte esteve na zona de Aileu, em visitas aos mercados da zona, e Virgílio Guterres viajou para Oecusse, mantendo diálogos reduzidos com habitantes da aldeia de Nitibe, apostando ao mesmo tempo na distribuição de mensagens em vídeo no Facebook.

O ex-padre Martinho Gusmão esteve em campanha "porta a porta" na ponta leste do país, no suco de Mehara, onde quis abrir a campanha porque foi ali que o ex-bispo Martinho da Costa Lopes se reuniu com Xanana Gusmão, nos anos 1980, durante a luta contra a ocupação indonésia.

Isabel Ferreira, mulher do primeiro-ministro Taur Matan Ruak, e cujo mote da campanha é "Deus, Pátria e Família", começou o dia com uma missa antes de se deslocar para a região de Lequidoe, município de Aileu.

No mesmo município em encontros com a comunidade esteve o ex-embaixador Constâncio Pinto.

A primeira volta das presidenciais timorenses realiza-se em 19 de março.

