"Uma atenção especial será dada à implementação do Plano de Ação Global Conjunto (o acordo assinado em 2015 entre Teerão e os Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e ainda Alemanha) sobre o programa nuclear iraniano", anunciou num comunicado a presidência russa.

As discussões abordarão também "toda uma série de questões relacionadas com a cooperação bilateral, incluindo a implementação de projetos conjuntos no domínio comercial e económico, bem como questões atuais internacionais e regionais", segundo o texto.

Em 2018, a administração norte-americana, liderada por Donald Trump, determinou a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear e a imposição de severas sanções ao Irão, o que levou o regime iraniano a abandonar a maioria dos seus compromissos.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), o armazenamento de urânio tem aumentado diariamente e muito para além do limite acordado em 2015.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que sucedeu a Trump, afirmou que deseja o regresso de Washington ao acordo.

A Rússia disse, na sexta-feira, estar "otimista" sobre as atuais negociações internacionais sobre o acordo nuclear.

Decorrem atualmente em Viena conversações para recuperar o Plano de Ação Conjunto Global, garantindo ao Irão uma suavização das sanções ocidentais em troca de um controlo estrito do seu programa nuclear, sob supervisão de inspetores da agência das Nações Unidas.

